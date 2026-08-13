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Пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил уничтожили пункт управления операторами БПЛА и средствами РЭБ оккупантов. ВИДЕО

Украинские пилоты истребителей МиГ-29 Военно-воздушных сил нанесли точный удар по пункту управления российских операторов БПЛА и средств РЭБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых вылетов украинской авиации поделился один из пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".

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В результате точного попадания здание, в котором находился личный состав противника, было уничтожено.

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