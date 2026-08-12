Оккупант сбил украинский дрон, но тот упал на головы его приспешников: "Давай вставай, нах#й". ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых рашисты ведут стрелковый огонь по украинским дронам, атакующим их технику и личный состав в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, при попытке сбить один из БПЛА оккупантам удалось подбить его, однако это произошло прямо над головами их соратников.
Поврежденный дрон упал на российских военных и взорвался.
По крайней мере один из оккупантов получил ранение - от взрыва его отбросило в заросли.
"Давай вставай, нах#й", - кричит стрелок своему соратнику после взрыва.
Внимание! Ненормативная лексика!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль