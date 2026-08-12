Оккупант сбил украинский дрон, но тот упал на головы его приспешников: "Давай вставай, нах#й". ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых рашисты ведут стрелковый огонь по украинским дронам, атакующим их технику и личный состав в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при попытке сбить один из БПЛА оккупантам удалось подбить его, однако это произошло прямо над головами их соратников.

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Поврежденный дрон упал на российских военных и взорвался.

По крайней мере один из оккупантов получил ранение - от взрыва его отбросило в заросли.

"Давай вставай, нах#й", - кричит стрелок своему соратнику после взрыва.

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