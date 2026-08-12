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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант збив український дрон, але той впав на голови його поплічників: "Давай вставай, нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, на яких рашисти ведуть стрілецький вогонь по українських дронах, що атакують їхню техніку та особовий склад на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спроби збити один із БпЛА окупанту вдалося підбити його, однак сталося це просто над головами власних поплічників.

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Підбитий дрон упав на російських військових та вибухнув.

Щонайменше один із окупантів зазнав поранення - від вибуху його відкинуло в хащі.

"Давай вставай, нах#й", - кричить стрілок до свого поплічника після вибуху.

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