Пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил знищили пункт управління операторів БпЛА та засобів РЕБ окупантів. ВIДЕО
Українські пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил завдали влучного удару по пункту управління російських операторів БпЛА та засобів РЕБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойових вильотів української авіації поділився один із пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Унаслідок точного влучання будівля, де перебував особовий склад противника, була знищена.
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