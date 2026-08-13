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Пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил знищили пункт управління операторів БпЛА та засобів РЕБ окупантів. ВIДЕО

Українські пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил завдали влучного удару по пункту управління російських операторів БпЛА та засобів РЕБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойових вильотів української авіації поділився один із пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Унаслідок точного влучання будівля, де перебував особовий склад противника, була знищена.

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