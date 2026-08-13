РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12949 посетителей онлайн
Новости Видео Сбивание шахедов
624 4

Зенитчики 208-й Херсонской бригады во время атаки врага уничтожили 10 реактивных "Шахедов". ВИДЕО

Утром 12 августа во время атаки противника бойцы 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили в украинском небе ряд российских ударных БПЛА "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видны непосредственные пуски с зенитных ракетных комплексов, а также попадания по вражеским воздушным целям с последующими взрывами в воздухе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Всего в ходе отражения атаки врага бойцы 208-й бригады уничтожили 10 российских реактивных БПЛА "Шахед".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов во время "душевной беседы" не заметили подлета украинского дрона и были ликвидированы. ВИДЕО

Смотрите также: Рашист снял на видео горящую технику и тела уничтоженных оккупантов после удара Сил обороны. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (10521) атака (1931) ВСУ (8269) ЗРК (303) Шахед (2411)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 