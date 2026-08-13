Зенитчики 208-й Херсонской бригады во время атаки врага уничтожили 10 реактивных "Шахедов". ВИДЕО

Утром 12 августа во время атаки противника бойцы 208-й зенитной ракетной Херсонской бригады уничтожили в украинском небе ряд российских ударных БПЛА "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видны непосредственные пуски с зенитных ракетных комплексов, а также попадания по вражеским воздушным целям с последующими взрывами в воздухе.

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Всего в ходе отражения атаки врага бойцы 208-й бригады уничтожили 10 российских реактивных БПЛА "Шахед".

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