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Зенітники 208-ї Херсонської бригади під час атаки ворога знищили 10 реактивних "Шахедів". ВIДЕО

Вранці 12 серпня під час атаки ворога воїни 208-ї зенітної ракетної Херсонської бригади знищили в українському небі низку російських ударних БпЛА "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно безпосередні пуски із зенітних ракетних комплексів, а також влучання по ворожих повітряних цілях із подальшими вибухами в повітрі.

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Загалом під час відбиття атаки ворога бійці 208-ї бригади знищили 10 російських реактивних БпЛА "Шахед".

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знищення (10841) атака (1928) ЗСУ (8990) ЗРК (307) Шахед (2419)
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