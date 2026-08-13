Зенітники 208-ї Херсонської бригади під час атаки ворога знищили 10 реактивних "Шахедів". ВIДЕО

Вранці 12 серпня під час атаки ворога воїни 208-ї зенітної ракетної Херсонської бригади знищили в українському небі низку російських ударних БпЛА "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно безпосередні пуски із зенітних ракетних комплексів, а також влучання по ворожих повітряних цілях із подальшими вибухами в повітрі.

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Загалом під час відбиття атаки ворога бійці 208-ї бригади знищили 10 російських реактивних БпЛА "Шахед".

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