1 040 7
Зенітники 208-ї Херсонської бригади під час атаки ворога знищили 10 реактивних "Шахедів". ВIДЕО
Вранці 12 серпня під час атаки ворога воїни 208-ї зенітної ракетної Херсонської бригади знищили в українському небі низку російських ударних БпЛА "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно безпосередні пуски із зенітних ракетних комплексів, а також влучання по ворожих повітряних цілях із подальшими вибухами в повітрі.
Загалом під час відбиття атаки ворога бійці 208-ї бригади знищили 10 російських реактивних БпЛА "Шахед".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль