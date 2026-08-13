Двоє окупантів під час "душевної бесіди" не помітили підльоту українського дрона та були ліквідовані. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому український дрон ліквідував двох російських військових посеред поля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупанти під час "душевної бесіди" не помітили підльоту українського БпЛА, який атакував їх зі спини.
Унаслідок влучання стався потужний вибух, після якого обидва російські військові були ліквідовані.
Топ коментарі
+5 Hrysha Hlyba
показати весь коментар13.08.2026 16:03 Відповісти Посилання
+5 Марта Шепель #549182
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+5 олег иванов #434516
показати весь коментар13.08.2026 16:04 Відповісти Посилання
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