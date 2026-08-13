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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
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Двоє окупантів під час "душевної бесіди" не помітили підльоту українського дрона та були ліквідовані. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український дрон ліквідував двох російських військових посеред поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупанти під час "душевної бесіди" не помітили підльоту українського БпЛА, який атакував їх зі спини.

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Унаслідок влучання стався потужний вибух, після якого обидва російські військові були ліквідовані.

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армія рф (22090) знищення (10833) ЗСУ (8982) дрони (8627)
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Топ коментарі
+5
И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем все умерли.

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13.08.2026 16:03 Відповісти
+5
Гомосятіна.
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13.08.2026 16:04 Відповісти
+5
Нет повести печальнее на свете чем сказ о том как Вася не успел дать Пете.
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13.08.2026 16:04 Відповісти

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