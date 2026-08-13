Двоє окупантів під час "душевної бесіди" не помітили підльоту українського дрона та були ліквідовані. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український дрон ліквідував двох російських військових посеред поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупанти під час "душевної бесіди" не помітили підльоту українського БпЛА, який атакував їх зі спини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок влучання стався потужний вибух, після якого обидва російські військові були ліквідовані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист зафільмував палаючу техніку та тіла ліквідованих окупантів після удару Сил оборони. ВIДЕО

Дивіться також: Дронарі 57-ї бригади розтрощили російську САУ "Мста-С" в лісі під Новою Таволжанкою Бєлгородської області. ВIДЕО