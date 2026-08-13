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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
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Двое оккупантов во время "душевной беседы" не заметили подлетающего украинского дрона и были ликвидированы. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон уничтожил двух российских военных посреди поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оккупанты во время "душевной беседы" не заметили подлетающего украинского БПЛА, который атаковал их сзади.

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В результате попадания произошел мощный взрыв, после которого оба российских военных были уничтожены.

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Топ комментарии
+6
Гомосятіна.
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13.08.2026 16:04 Ответить
+5
И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем все умерли.

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13.08.2026 16:03 Ответить
+5
Нет повести печальнее на свете чем сказ о том как Вася не успел дать Пете.
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13.08.2026 16:04 Ответить

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