Двое оккупантов во время "душевной беседы" не заметили подлетающего украинского дрона и были ликвидированы. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон уничтожил двух российских военных посреди поля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оккупанты во время "душевной беседы" не заметили подлетающего украинского БПЛА, который атаковал их сзади.
В результате попадания произошел мощный взрыв, после которого оба российских военных были уничтожены.
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+5 олег иванов #434516
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