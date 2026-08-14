Оператори "Сталевого кордону" дроном із палицею та мотузкою знищили 3 російських БпЛА "Мавік". ВIДЕО
Оператори дронів бригади "Сталевий кордон" за минулу добу знищили три ворожі "Мавіки" та уразили російський "Ждун" на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення БпЛА прикордонники використовували багаторазовий безпілотник із палицею та мотузкою.
Оператор наближався до ворожого дрона та закидав мотузку на його лопаті, після чого російський оператор втрачав керування, а безпілотник падав.
Окрім ворожих БпЛА, українські оператори ліквідували окупанта, знищили квадроцикл, вантажівку, антену, засіб РЕБ та три укриття противника.
Відео бойової роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль