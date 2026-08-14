Оператори "Сталевого кордону" дроном із палицею та мотузкою знищили 3 російських БпЛА "Мавік". ВIДЕО

Оператори дронів бригади "Сталевий кордон" за минулу добу знищили три ворожі "Мавіки" та уразили російський "Ждун" на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення БпЛА прикордонники використовували багаторазовий безпілотник із палицею та мотузкою.

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Оператор наближався до ворожого дрона та закидав мотузку на його лопаті, після чого російський оператор втрачав керування, а безпілотник падав.

Окрім ворожих БпЛА, українські оператори ліквідували окупанта, знищили квадроцикл, вантажівку, антену, засіб РЕБ та три укриття противника.

Відео бойової роботи українських захисників опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.

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