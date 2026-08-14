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Російські водії зафільмували спалені вантажівки на трасі до окупованого Криму: техніка залишається на узбіччях. ВIДЕО

У мережі показали кадри спалених російських вантажівок на трасі до тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, російські водії під час руху фільмують покинуту після ураження техніку, що залишилася просто на узбіччі дороги.

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Зазначається, що ця траса є частиною так званого "сухопутного коридору" до Криму, яким окупанти перевозять особовий склад, боєприпаси, паливо та інші необхідні для армії РФ вантажі.

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Крим (11989) знищення (10841) ЗСУ (8990) логістика (223) дрони (8635)
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