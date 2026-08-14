Пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил завдали авіаудару по будівлі, де окупанти накопичували живу силу. ВIДЕО
Українська авіація завдала удару по будівлі, де окупанти накопичували особовий склад на східному напрямку.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, аеророзвідка виявила в споруді скупчення малих груп російських військових, які переховувалися у підвальних приміщеннях.
Після отримання точних координат пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали по ворожій цілі прицільного удару авіабомбами. Унаслідок ураження будівлю було знищено разом з окупантами, які перебували всередині.
Кадри бойової роботи української авіації оприлюднив один із пілотів у своєму телеграм-каналі.
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