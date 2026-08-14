Пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил нанесли авиаудар по зданию, где оккупанты накапливали живую силу. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по зданию, где оккупанты сосредотачивали личный состав на восточном направлении.

Как сообщает ЦензорНЕТ, аэроразведка обнаружила в здании скопление небольших групп российских военных, которые укрывались в подвальных помещениях.

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После получения точных координат пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины нанесли по вражеской цели прицельный удар авиабомбами. В результате удара здание было уничтожено вместе с находившимися внутри оккупантами.

Кадры боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале.

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