РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11227 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
1 072 4

Пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил нанесли авиаудар по зданию, где оккупанты накапливали живую силу. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по зданию, где оккупанты сосредотачивали личный состав на восточном направлении.

Как сообщает ЦензорНЕТ, аэроразведка обнаружила в здании скопление небольших групп российских военных, которые укрывались в подвальных помещениях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После получения точных координат пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины нанесли по вражеской цели прицельный удар авиабомбами. В результате удара здание было уничтожено вместе с находившимися внутри оккупантами.

Кадры боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале.

Смотрите также: Зенитчики 208-й Херсонской бригады во время атаки врага уничтожили 10 реактивных "Шахедов". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы "Стальной границы" с помощью дрона с палкой и веревкой уничтожили 3 российских БПЛА "Мавик". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23942) уничтожение (10529) ВСУ (8274) Воздушные силы (3346) истребитель (218)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 