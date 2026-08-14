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Рашист показал последствия атаки 7 украинских FPV-дронов: "Расх#ярили блиндаж, всё сгорело нах#й". ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых российский оккупант демонстрирует последствия атаки семи украинских FPV-дронов, уничтоживших блиндаж и технику противника.

Как сообщает ЦензорНЕТ, на видео рашист скулит и просит о помощи, пока неподалеку от него горит разрушенный блиндаж.

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"Расх#ярили блиндаж, все сгорело нах#й", - комментирует оккупант последствия удара.

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