Рашист показал последствия атаки 7 украинских FPV-дронов: "Расх#ярили блиндаж, всё сгорело нах#й". ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых российский оккупант демонстрирует последствия атаки семи украинских FPV-дронов, уничтоживших блиндаж и технику противника.

Как сообщает ЦензорНЕТ, на видео рашист скулит и просит о помощи, пока неподалеку от него горит разрушенный блиндаж.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Расх#ярили блиндаж, все сгорело нах#й", - комментирует оккупант последствия удара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 11-й бригады НГУ с помощью дистанционного управления дронами-перехватчиками уничтожили 95% "шахедов" во время атаки РФ на Одесскую область. ВИДЕО

Смотрите также: Раненый рашист после удара дроном ВСУ не стал дожидаться повторной атаки и выстрелил себе в голову. ВИДЕО 18+