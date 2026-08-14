Рашист показал последствия атаки 7 украинских FPV-дронов: "Расх#ярили блиндаж, всё сгорело нах#й". ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых российский оккупант демонстрирует последствия атаки семи украинских FPV-дронов, уничтоживших блиндаж и технику противника.
Как сообщает ЦензорНЕТ, на видео рашист скулит и просит о помощи, пока неподалеку от него горит разрушенный блиндаж.
"Расх#ярили блиндаж, все сгорело нах#й", - комментирует оккупант последствия удара.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль