Операторы 11-й бригады НГУ с помощью дистанционного управления дронами-перехватчиками уничтожили 95% "Шахедов" во время атаки РФ на Одесчину. ВИДЕО
Индустрия дронов
Украинские операторы дронов отразили массированную атаку российских дронов-камикадзе типа "Шахед" на Одесскую область с эффективностью 95%.
Как сообщает ЦензорНЕТ, операторы 11-й бригады НГУ SAMOSUD дистанционно управляли дронами-перехватчиками с помощью системы Hornet Vision CTRL и уничтожили почти все "Шахеды", атаковавшие область.
Для перехвата вражеских БПЛА военные использовали дроны-перехватчики от "Диких шершней" и систему дистанционного управления Hornet Vision CTRL.
На обнародованных кадрах показана боевая работа операторов во время отражения атаки. Как отмечают военные, технологии, которые еще недавно казались невозможными, сегодня стали частью их повседневной работы.
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