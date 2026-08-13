Дронари 1020-го ЗРАП с помощью перехватчиков STING сбили 3 реактивных "Шахеда" со скоростью до 600 км/ч. ВИДЕО

Индустрия дронов

Операторы дронов-перехватчиков 1020-го ЗРАП во время одной из атак противника уничтожили 3 реактивных "Шахеда".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата целей украинские защитники применили дроны STING от "Диких Шершней" и технологию дистанционного управления Hornet Vision Ctrl.

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Кадры сбития снял оператор 1020-го ЗРАП во время перехвата вражеских целей в воздухе.

По данным военных, скорость реактивного "Шахеда" может достигать 600 км/ч.

В результате все три "Шахеда" были перехвачены и уничтожены в воздухе.

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