Дронарі 1020-го ЗРАП перехоплювачами STING збили 3 реактивні "Шахеди" зі швидкістю до 600 км/год. ВIДЕО
Індустрія дронів
Оператори дронів-перехоплювачів 1020-го ЗРАП під час однієї з атак ворога знищили 3 реактивні "Шахеди".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення цілей українські захисники застосували дрони STING від "Диких Шершнів" та технологію віддаленого керування Hornet Vision Ctrl.
Кадри збиття зафільмував оператор 1020-го ЗРАП під час перехоплення ворожих цілей у повітрі.
За даними військових, швидкість рективного "Шахеда" може сягати 600 км/год.
У результаті всі три "Шахеди" були перехоплені та знищені в повітрі.
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