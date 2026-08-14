Оператори 11-ї бригади НГУ дистанційним керуванням дронів-перехоплювачів знищили 95% "Шахедів" під час атаки РФ на Одещину. ВIДЕО
Індустрія дронів
Українські оператори дронів відбили російську масовану атаку дронів-камікадзе типу "Шахед" на Одещину з 95% ефективністю.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, оператори 11-ї бригади НГУ SAMOSUD дистанційно керували дронами-перехоплювачами за допомогою системи Hornet Vision CTRL та знищили майже всі "Шахеди", які атакували область.
Для перехоплення ворожих БпЛА військові використовували дрони-перехоплювачі від "Диких шершнів" та систему дистанційного керування Hornet Vision CTRL.
На оприлюднених кадрах показано бойову роботу операторів під час відбиття атаки. Як зазначають військові, технології, які ще недавно здавалися неможливими, сьогодні стали частиною їхньої повсякденної роботи.
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