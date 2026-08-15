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Новости Удары по Крыму
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Дронари 422-го полка Luftwaffe вместе с СБУ и ГУР дронами "Зозуля" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения РФ в Крыму. ВИДЕО

Украинские дроны "Зозуля" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения оккупантов в Крыму.

Как сообщает ЦензорНЕТ, операцию провели пилоты 422-го полка Luftwaffe совместно с сослуживцами из ЦСО "А" СБУ и ГУР МО Украины.

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Украинские операторы с помощью ударных дронов "Зозуля" нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника на территории временно оккупированного Крыма.

На обнародованных кадрах запечатлен момент попадания украинских беспилотников и взрыв вражеского объекта.

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