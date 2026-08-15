УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15247 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
893 0

Дві російські САУ "Мста-С" перетворилися на металобрухт після ударів дронів підрозділів ARES та "Булави". ВIДЕО

Оператори дронів БАР ARES 57-ї ОМПБр спільно з бійцями ББпС "Булава" 72-ї ОМБр під час аеророзвідки виявили замасковану в лісосмузі російську артилерію.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, після виявлення ворожої техніки пілоти одразу спрямували до неї ударні безпілотники. Дрони безперешкодно підлетіли до цілі та завдали точних ударів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті обидві російські САУ 2С19 "Мста-С" були знищені.

Кадри ураження техніки були опубліковані у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 12 одиниць техніки окупантів: прикордонники PRIME знищили гармату, 8 автівок та 3 квадроцикли. ВIДЕО

Дивіться також: Рашист показав наслідки атаки 7 українських FPV-дронів: "Расх#ярили блиндаж, все сгорело нах#й". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22104) знищення (10853) 57 окрема мотопіхотна бригада (131) 72 окрема механізована бригада (260) дрони (8654) САУ (277)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 