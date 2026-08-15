Дві російські САУ "Мста-С" перетворилися на металобрухт після ударів дронів підрозділів ARES та "Булави". ВIДЕО

Оператори дронів БАР ARES 57-ї ОМПБр спільно з бійцями ББпС "Булава" 72-ї ОМБр під час аеророзвідки виявили замасковану в лісосмузі російську артилерію.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, після виявлення ворожої техніки пілоти одразу спрямували до неї ударні безпілотники. Дрони безперешкодно підлетіли до цілі та завдали точних ударів.

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У результаті обидві російські САУ 2С19 "Мста-С" були знищені.

Кадри ураження техніки були опубліковані у соцмережах.

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