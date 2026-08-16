Поражено предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области РФ, - Генштаб
В ночь на 16 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по важному предприятию военно-промышленного комплекса противника — "Комбинату Каменский" в Каменск-Шахтинском, Ростовская область РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по российскому комбинату
Как отмечается, на территории объекта зафиксирован пожар.
Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
"Комбинат Каменский" — предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения. Продукция предприятия напрямую задействована в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Результаты предыдущих ударов
По результатам анализа дополнительных данных подтверждена остановка предприятия ООО "Запсибнефтехим" в Тобольске Тюменской области после поражения 10 августа 2026 года Центральной газофракционирующей установки № 1.
- ООО "Запсибнефтехим" — один из крупнейших нефтехимических комплексов РФ, осуществляющий переработку углеводородного сырья и производящий полимерную и другую нефтехимическую продукцию. Предприятие имеет важное значение для нефтехимической промышленности РФ и обеспечения потребностей ее военно-промышленного комплекса.
Также подтверждено поражение 11 августа 2026 года установки гидрокрекинга, установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ и установки вторичной перегонки легких нефтяных фракций 22-4М5 на ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в Орске Оренбургской области
- ПАО "Орскнефтеоргсинтез" — крупный нефтеперерабатывающий завод РФ, осуществляющий переработку нефти и производящий бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и т. д. Продукция предприятия используется для обеспечения потребностей вооруженных сил и военно-промышленного комплекса РФ.
"Работа по ключевым военным и военно-промышленным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.
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