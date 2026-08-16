За сутки на фронте произошло 212 боестолкновений. Больше всего атак - на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, - Генштаб

Начались 1635-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 08:00 16 августа, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 99 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 312 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 235 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 64 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Сопич, Бачевск, Нескучное, Безсаловка, Рогизное, Рыжевка, Горки Уланово, Волфино в Сумской области; Хриновка, Николаевка в Черниговской области. Авиаударам подверглись Коренек и Уланово.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения живой силы противника, семь артиллерийских систем и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Вовчанских Хуторов и в сторону населенных пунктов Зыбино, Анискино и Охримовка.

На Купянском направлении произошло 10 наступательных действий врага в сторону Радьковки и Куриловки.

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Бои на востоке

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва и в районе населенных пунктов Ридкодуб и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил 21 штурмовую операцию в районах населенных пунктов Ризниковка, Кривая Лука, Закитное, а также в направлении Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Софиевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Вольное, Степановка, Новопавловка, Кучеров Яр.

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Тридцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Васильевка, Удачное, Котлино, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Новогришино, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в сторону населенных пунктов Александроград и Рыбное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Чаривное, Новоселовка, Цветково и в районе Белогорья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Степногорска, Плавней и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также уничтожены один танк, семь боевых бронированных машин, 75 артиллерийских систем, восемь реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 16 наземных робототехнических комплексов, 1920 беспилотных летательных аппаратов, 476 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники противника", — отметили в Генштабе.

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