Россияне продвинулись в Куриловке и Кривой Луке, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.
Наступление россиян
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Куриловке (Купянский район Харьковской области) и Кривой Луке (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
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