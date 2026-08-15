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Новости Обновленные карты DeepState
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Россияне продвинулись в Куриловке и Кривой Луке, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Куриловке (Купянский район Харьковской области) и Кривой Луке (Краматорский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Обновленные карты

Россияне продвинулись в Куриловке

Россияне продвинулись в Кривой Луке

Читайте: Враг продвинулся в Марковом в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (13027) боевые действия (6570) Харьковская область (3069) Краматорский район (1415) Купянский район (786) Кривая Лука (2) Куриловка (1) DeepState (579)
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