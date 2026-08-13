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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг продвинулся в Марковом на Донетчине, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, пишет Цензор.НЕТ.

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Наступление россиян

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Марковом (Краматорский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.

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Обновленная карта

Враг продвинулся в Марковом

Смотрите также: Рашисты продвинулись в районе Приволья на Донетчине, — DeepState. КАРТА

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Донецкая область (13009) боевые действия (6555) Краматорский район (1411) Марково (5) DeepState (577)
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