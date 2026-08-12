Силы обороны освободили 19 населенных пунктов на Александровском направлении, — DeepState. СПИСОК

Фото: Синім кольором позначена територія, яку звільнили ЗСУ з початку 2026 року / DeepState

Украинские военные освободили от российских захватчиков 19 населенных пунктов Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState и Генштаба.

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Данные аналитиков

"Карта обновлена. Силы обороны Украины освободили Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирку, Ялту, Поддубное, Мирное, Воскресенку, Сичневое, Воронное, Терново, Березовое, Степовое, Калиновское, Приволье, Злагоду, Рыбное и Красногорское", — уточнил DeepState.

Также враг отброшен в Новопавловке, Новогеоргиевке, Новониколаевке, Новогригоровке, Запорожском и Привольном.

В Генштабе сообщили, что территорию трех областей на Александровском направлении удалось деоккупировать благодаря действиям Десантно-штурмовых войск ВСУ, штурмовых и других задействованных подразделений.

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Что этому предшествовало?

Накануне главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту, что с января 2026 года в рамках наступательных действий на Александровском направлении украинские военные восстановили контроль над 745 квадратными километрами территории.

Операция проводилась в два этапа: первый длился с января по май, а второй — с мая по август.

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