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Силы обороны освободили 19 населенных пунктов на Александровском направлении, — DeepState. СПИСОК

Александровское направление, август 2026 года
Фото: Синім кольором позначена територія, яку звільнили ЗСУ з початку 2026 року / DeepState

Украинские военные освободили от российских захватчиков 19 населенных пунктов Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState и Генштаба.

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Данные аналитиков

"Карта обновлена. Силы обороны Украины освободили Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Зирку, Ялту, Поддубное, Мирное, Воскресенку, Сичневое, Воронное, Терново, Березовое, Степовое, Калиновское, Приволье, Злагоду, Рыбное и Красногорское", — уточнил DeepState.

Также враг отброшен в Новопавловке, Новогеоргиевке, Новониколаевке, Новогригоровке, Запорожском и Привольном.

В Генштабе сообщили, что территорию трех областей на Александровском направлении удалось деоккупировать благодаря действиям Десантно-штурмовых войск ВСУ, штурмовых и других задействованных подразделений.

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Что этому предшествовало?

  • Накануне главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту, что с января 2026 года в рамках наступательных действий на Александровском направлении украинские военные восстановили контроль над 745 квадратными километрами территории.
  • Операция проводилась в два этапа: первый длился с января по май, а второй — с мая по август.

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Автор: 

деоккупация (872) ВСУ (8269) DeepState (575)
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Топ комментарии
+6
нахер , зрадо*об.
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12.08.2026 23:26 Ответить
+4
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12.08.2026 23:19 Ответить
+4
Непогане просування
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12.08.2026 23:30 Ответить

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