На фронте с начала суток – 185 боевых столкновений, больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, – Генштаб

С начала суток среды, 12 августа, на фронте произошло 185 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском и Славянском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 56 авиационных ударов с применением 183 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6597 дронов-камикадзе и осуществил 1982 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, враг нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 36 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Вильхуватка и Колодязное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Вильхуватка и Колодязное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Новоплатоновки.

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Бои на востоке

Три попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в сторону Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 20 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении населенных пунктов Долгая Балка, Торецкое. Одно боевое столкновение продолжается.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Ивановка, Новый Донбасс, Светлое, Сергеевка, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 43 оккупанта, 13 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, восемь единиц автомобильной техники и 20 укрытий личного состава противника. Поврежден один танк, одна реактивная система залпового огня, пять артиллерийских систем, три пункта управления БПЛА, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, а также 93 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 308 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Нового Запорожья.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Ровно, Верхняя Терса, Новоселовка.

в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Ровно, Верхняя Терса, Новоселовка. На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Новояковлевки и Приморского.

вперед в направлениях Новояковлевки и Приморского. На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовые операции в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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