На фронте с начала суток – 185 боевых столкновений, больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, – Генштаб
С начала суток среды, 12 августа, на фронте произошло 185 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском и Славянском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 56 авиационных ударов с применением 183 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6597 дронов-камикадзе и осуществил 1982 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, враг нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 36 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Вильхуватка и Колодязное. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Новоплатоновки.
Бои на востоке
Три попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в сторону Заречного.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 20 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука и в сторону Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении населенных пунктов Долгая Балка, Торецкое. Одно боевое столкновение продолжается.
Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Ивановка, Новый Донбасс, Светлое, Сергеевка, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 43 оккупанта, 13 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, восемь единиц автомобильной техники и 20 укрытий личного состава противника. Поврежден один танк, одна реактивная система залпового огня, пять артиллерийских систем, три пункта управления БПЛА, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, а также 93 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 308 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Нового Запорожья.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Ровно, Верхняя Терса, Новоселовка.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Новояковлевки и Приморского.
- На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовые операции в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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