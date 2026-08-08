223 боестолкновения за сутки, самое горячее - Покровское направление, - Генштаб

Вчера российские войска совершили 223 атаки на фронте. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении — 30, еще 22 — на Константиновском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 77 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 242 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 10 837 дронов-камикадзе и осуществили 3327 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Безсаловка, Товстодубово, Сопич, Яструбщина, Лужки и Студенок. Кроме того, в Сумской области авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Кучеровка, Толстодубово и город Сумы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили пять вражеских штурмов. В то же время агрессор совершил 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Волчанска и Лимана, а также в направлениях Радьковки, Гоптовки, Западного и Петро-Ивановки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Твердохлебово и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 15 штурмовых действий в районах Закитного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки, Пискуновки и Калеников.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Силы обороны успешно остановили вражеские штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Русина Яра, Новоселовки, Торецкого и Николайполя.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 30 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Родинского, Сергеевки и Котлино, а также осуществлял штурмы в направлениях Торецкого, Дорожного, Ганновки, Шевченко, Новогришино, Мирного, Удачного, Новоподгородного, Новопавловки и Николаевки.

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На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз наносили атаки. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвижевки, Ровного, Староукраинки и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Лукьяновского и Павловки.

На Приднепровском и Александровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.



Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также уничтожено четыре танка, одна боевая бронированная машина, 58 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, шесть средств противовоздушной обороны, 10 наземных робототехнических комплексов, 1751 беспилотный летательный аппарат, один катер, 349 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

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