Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 456 610 человек (+1 190 за сутки), 12 251 танк, 47 580 артсистем, 25 099 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 456 610 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 456 610 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 251 (+4) шт.
- боевых бронированных машин — 25 099 (+1) шт.
- артиллерийских систем — 47 580 (+58) шт.
- РСЗО – 2 009 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 556 (+6) шт.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 162 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751) шт.
- крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+1) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 131 417 (+349) шт.
- специальная техника – 4 504 (+2) ед.
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431 одиниця знищеної техніки та 1190!! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика норм, НРК та арта файно, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 456 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.