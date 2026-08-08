Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 456 610 человек (+1 190 за сутки), 12 251 танк, 47 580 артсистем, 25 099 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 456 610 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 8.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 456 610 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 251 (+4) шт.

боевых бронированных машин — 25 099 (+1) шт.

артиллерийских систем — 47 580 (+58) шт.

РСЗО – 2 009 (+1) ед.

средства ПВО – 1 556 (+6) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 162 (+10) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+1) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 131 417 (+349) шт.

специальная техника – 4 504 (+2) ед.

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