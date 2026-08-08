Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 456 610 осіб (+1 190 за добу), 12 251 танк, 47 580 артсистем, 25 099 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 456 610 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 456 610 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 251 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.
- артилерійських систем - 47 580 (+58) од.
- РСЗВ – 2 009 (+1) од.
- засоби ППО – 1 556 (+6) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.
- спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.
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431 одиниця знищеної техніки та 1190!! чумардосів за день.
Спецтехніка та логістика норм, НРК та арта файно, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 456 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.