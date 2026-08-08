Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 456 610 осіб (+1 190 за добу), 12 251 танк, 47 580 артсистем, 25 099 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 456 610 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 8.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 456 610 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 251 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 099 (+1) од.

артилерійських систем - 47 580 (+58) од.

РСЗВ – 2 009 (+1) од.

засоби ППО – 1 556 (+6) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 162 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 449 606 (+1 751) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+1) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 131 417 (+349) од.

спеціальна техніка – 4 504 (+2) од.

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