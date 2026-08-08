На фронті відбулося 192 боєзіткнення: найбільше боїв на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби 7 серпня на фронті відбулося 192 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6540 дронів-камікадзе та здійснив 2359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили шість атак противника. Також окупанти здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Гоптівки, Западного, Петропавлівки та Лиману.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Новоплатонівка; одне боєзіткнення триває дотепер.

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Бої на сході

Дві спроби загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Новоселівки та Лиману; одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 12 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Калеників та Різниківки; ще два боєзіткнення тривають.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Торецького та Миколайпілля; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Ганнівка, Родинське, Шевченко, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Новопавлівка та Миколаївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 37 окупантів та 19 — поранено; знищено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 364 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку штурмових дій не зафіксовано.

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Обстановка на півдні

Вісім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Староукраїнка та Чарівне.

на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Староукраїнка та Чарівне. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах Лук'янівського та Павлівки.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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