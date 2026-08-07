Окупанти намагаються проникати в Лиман за допомогою ДРГ, - Трегубов

Російські війська намагаються проникати в Лиман за допомогою ДРГ через райони Зарічного та Ямполя.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Російські ДРГ намагаються проникнути в Лиман

Так, за словами Трегубова, російські війська активізували спроби прорватися до Лиману та закріпитися на його околицях. Проте українська оборона залишається ефективною, ЗСУ утримують позиції.

Він зауважив, що окупанти присутні як на північ від Лимана, так і на східних підступах до міста. Вони масштабували маршрути через райони Зарічного та Ямполя, звідки намагаються проникати в Лиман за допомогою ДРГ.

"І тут великий сіряк від Зарічного та Ямполя безпосередньо біля самого Лиману. Це фактично маршрути їхніх "інфільтраційних" груп, якими вони намагаються туди прориватися", - розповів речник.

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Також Трегубав наголосив, що Лиман є добре укріпленим місцем з достатньою кількістью особового складу та ефективно вибудованою системою захисту як на землі, так і в повітрі.

Тому ефективність ворога на цьому напрямку не є дуже високою, хоча Лиман має стратегічне значення для РФ.

"Захоплення міста розглядається як один із кроків на шляху до Слов'янсько-Краматорської агломерації - однієї з головних цілей росіян на сході України", - уточнив він.

Ситуація біля Сіверського Донцю та в Ямполі

Крім того, Трегубов розповів, що річка Сіверський Донець залишається природним рубежем оборони, а спроби ворожого форсування під її контролем ЗСУ є малоефективними.

Тож окупанти намагаються обходити її, використовуючи свої позиції на інших ділянках фронту.

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За даними речника, українські бійці продовжують утримувати Ямпіль.

"З логістикою там все непросто, тому що він фактично оточений або зоною контролю ворога, або сіряком. Проте весь цей час Ямпіль вдається утримувати", - додав Трегубов.