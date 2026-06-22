Окупанти намагаються просочитися на східні околиці Лиману, найбільша активність у Серебрянському лісництві, - DeepState

Російські окупаційні війська намагаються просочитися на східні околиці міста Лиман Донецької області. Найбільшою зоною активності та контролю ворога залишається Серебрянське лісництво.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація у східній частині Лиману

Аналітики зазначають, що останнім часом фіксуються удари по ворогу безпосередньо у східній частині міста. Це свідчить про те, що групи окупантів намагаються туди просочуватися.

"Підвищена активність на місто триває протягом певного часу, а враховуючи успіхи московитів на Костянтинівці, Лиман стає все більш актуальною ціллю. А кількісна перевага та мала щільність оборонних порядків зумовлює до просочувань з боку ворога, що вже давно не є новиною", - йдеться у повідомленні.

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Концентрація ворога у Серебрянському лісництві

У DeepState розповіли, що найбільшою зоною активності та контролю противника є червона та сіра зона (див. фото) Серебрянського лісництва. Окупанти там пересуваються, ховаються, закріплюються та звідти намагаються лізти в глибину.

"У самому Лимані як і було раніше, зберігається активність і фіксація в східній околиці, яка позначена жовтим кольором і має відповідну сіру зону. Були також присутні фіксації в синій зоні, але вони поки не систематичні, тож приводів для сірої зони поки немає. Українські пілоти добре справляються з утилізацією московського сміття, яке женуть на убій", - розповіли аналітики.

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Ситуація в Ямполі та Озерному

Водночас загострюється ситуація в населених пунктах Ямпіль та Озерне.

"Сподіваємося, вище командування зверне увагу на цю ділянку і здійснить відповідні дії, щоб ми не втратили безтолково купу людей", - пише DeepState.

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