Окупанти намагаються просочитися на східні околиці Лиману, найбільша активність у Серебрянському лісництві, - DeepState
Російські окупаційні війська намагаються просочитися на східні околиці міста Лиман Донецької області. Найбільшою зоною активності та контролю ворога залишається Серебрянське лісництво.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація у східній частині Лиману
Аналітики зазначають, що останнім часом фіксуються удари по ворогу безпосередньо у східній частині міста. Це свідчить про те, що групи окупантів намагаються туди просочуватися.
"Підвищена активність на місто триває протягом певного часу, а враховуючи успіхи московитів на Костянтинівці, Лиман стає все більш актуальною ціллю. А кількісна перевага та мала щільність оборонних порядків зумовлює до просочувань з боку ворога, що вже давно не є новиною", - йдеться у повідомленні.
Концентрація ворога у Серебрянському лісництві
У DeepState розповіли, що найбільшою зоною активності та контролю противника є червона та сіра зона (див. фото) Серебрянського лісництва. Окупанти там пересуваються, ховаються, закріплюються та звідти намагаються лізти в глибину.
"У самому Лимані як і було раніше, зберігається активність і фіксація в східній околиці, яка позначена жовтим кольором і має відповідну сіру зону. Були також присутні фіксації в синій зоні, але вони поки не систематичні, тож приводів для сірої зони поки немає. Українські пілоти добре справляються з утилізацією московського сміття, яке женуть на убій", - розповіли аналітики.
Ситуація в Ямполі та Озерному
Водночас загострюється ситуація в населених пунктах Ямпіль та Озерне.
"Сподіваємося, вище командування зверне увагу на цю ділянку і здійснить відповідні дії, щоб ми не втратили безтолково купу людей", - пише DeepState.
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