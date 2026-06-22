Оккупанты пытаются проникнуть на восточные окраины Лимана, наибольшая активность наблюдается в Серебрянском лесничестве, — DeepState

Российские оккупационные войска пытаются проникнуть на восточные окраины города Лиман в Донецкой области. Наиболее активной зоной и зоной контроля противника по-прежнему остается Серебрянское лесничество.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в восточной части Лимана

Аналитики отмечают, что в последнее время фиксируются удары по врагу непосредственно в восточной части города. Это свидетельствует о том, что группы оккупантов пытаются проникнуть туда.

"Повышенная активность в направлении города продолжается в течение определенного времени, а учитывая успехи московитов в Константиновке, Лиман становится все более актуальной целью. А количественное превосходство и низкая плотность оборонительных порядков обусловливают просачивания со стороны врага, что уже давно не является новостью", — говорится в сообщении.

Читайте также: Константиновка не окружена, но ситуация критическая, — 19-й армейский корпус

Концентрация врага в Серебрянском лесничестве

В DeepState рассказали, что крупнейшей зоной активности и контроля противника являются красная и серая зоны (см. фото) Серебрянского лесничества. Оккупанты там передвигаются, скрываются, закрепляются и оттуда пытаются проникнуть вглубь.

"В самом Лимане, как и раньше, сохраняется активность и фиксация на восточной окраине, которая обозначена желтым цветом и имеет соответствующую серую зону. Также фиксировались случаи в синей зоне, но они пока не носят систематического характера, поэтому поводов для серой зоны пока нет. Украинские пилоты хорошо справляются с утилизацией московского мусора, который гонят на убой", — рассказали аналитики.

Читайте также: Ямполь в Донецкой области находится под контролем Сил обороны, — УВ "Восток"

Ситуация в Ямполе и Озерном

В то же время обостряется ситуация в населенных пунктах Ямполь и Озерное.

"Надеемся, что высшее командование обратит внимание на этот участок и примет соответствующие меры, чтобы мы не потеряли зря кучу людей", — пишет DeepState.

Читайте также: Враг усиливает давление на Лиман и Ямполь и пытается продвигаться в Сумской области у границы, — Трегубов