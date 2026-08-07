Оккупанты пытаются проникнуть в Лиман с помощью ДРГ, - Трегубов

Российские войска пытаются проникнуть в Лиман с помощью диверсионно-разведывательных групп через районы Заречного и Ямполя.

Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российские ДРГ пытаются проникнуть в Лиман

Так, по словам Трегубова, российские войска активизировали попытки прорваться в Лиман и закрепиться в его окрестностях. Однако украинская оборона остается эффективной, ВСУ удерживают позиции.

Он отметил, что оккупанты присутствуют как к северу от Лимана, так и на восточных подступах к городу. Они расширили маршруты через районы Заречного и Ямполя, откуда пытаются проникать в Лиман с помощью ДРГ.

"И здесь наблюдается интенсивная активность со стороны Заречного и Ямполя непосредственно у самого Лимана. Это фактически маршруты их "инфильтрационных" групп, по которым они пытаются прорваться туда", — рассказал пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обострения ситуации в Краматорске приостанавливает работу станция переливания крови, - ГВА

Также Трегубав подчеркнул, что Лиман является хорошо укрепленным местом с достаточным количеством личного состава иэффективно выстроенной системой защиты как на земле, так и в воздухе.

Поэтому эффективность действий противника на этом направлении не очень высока, хотя Лиман имеет стратегическое значение для РФ.

"Захват города рассматривается как один из шагов на пути к Славянско-Краматорской агломерации — одной из главных целей россиян на востоке Украины", — уточнил он.

Ситуация у Северского Донца и в Ямполе

Кроме того, Трегубов рассказал, что река Северский Донец остается естественным рубежом обороны, а попытки врага форсировать ее под контролем ВСУ малоэффективны.

Поэтому оккупанты пытаются обойти ее, используя свои позиции на других участках фронта.

Читайте также: Оккупанты пытаются проникнуть на восточные окраины Лимана, наибольшая активность наблюдается в Серебрянском лесничестве, - DeepState

По словам пресс-секретаря, украинские бойцы продолжают удерживать Ямполь.

"С логистикой там все непросто, потому что он фактически окружен либо зоной контроля врага, либо серой зоной. Однако все это время Ямполь удается удерживать", — добавил Трегубов.