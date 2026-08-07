Из-за обострения ситуации в Краматорске приостанавливает работу станция переливания крови, - ГВА
В Краматорске с 10 августа временно приостанавливает работу станция переливания крови. В связи с обострением ситуации с безопасностью учреждение больше не будет принимать доноров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.
В горсовете пояснили, что такое решение было принято для обеспечения безопасности сотрудников станции и ее посетителей на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.
На станции поблагодарили всех доноров, которые в течение этого времени сдавали кровь и помогали спасать жизни.
"Искренне благодарим всех доноров и жителей Краматорска, которые своей неравнодушием, добротой и готовностью помогать спасали человеческие жизни. Ваша безопасность – бесценна", – говорится в сообщении.
Также слова благодарности выразили коллективу станции переливания крови, который продолжал работать в условиях войны. В учреждении отметили, что надеются возобновить работу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
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