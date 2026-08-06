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Новости Донетчина
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В Дружковке отменили отопительный сезон из-за приближения фронта, - ГВА

В Дружковке не будет отопительного сезона из-за боевых действий

В Дружковке в Донецкой области в этом году не будет отопительного сезона. Такое решение было принято в связи с приближением фронта, разрушением критически важной инфраструктуры и включением общины в зону активных боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Дружковской городской военной администрации со ссылкой на "Донецктеплокоммунэнерго".

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Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В городской администрации отметили, что проведение отопительного сезона 2026–2027 годов невозможно из-за критических повреждений объектов, обеспечивающих подачу воды, электроэнергии и тепла, а также из-за постоянного приближения боевых действий.

В связи с ситуацией с безопасностью Центр обслуживания клиентов производственного подразделения "Дружковкатеплосеть" приостановил личный прием посетителей, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.

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Донецкая область (12982) боевые действия (6532) отопительный сезон (564) Краматорский район (1400) Дружковка (199)
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Топ комментарии
+6
Бруківку поклали, клумби посадили? Значить будуть здавати.
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06.08.2026 14:35 Ответить
+4
Не забудьте тільки, платіжки за комуналку нарахувати....
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06.08.2026 15:39 Ответить
+3
не забудьте в системі воду на зиму залишити, на випадок, якщо не вдасться утримати...
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06.08.2026 14:31 Ответить

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