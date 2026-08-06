В Дружковке отменили отопительный сезон из-за приближения фронта, - ГВА
В Дружковке в Донецкой области в этом году не будет отопительного сезона. Такое решение было принято в связи с приближением фронта, разрушением критически важной инфраструктуры и включением общины в зону активных боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Дружковской городской военной администрации со ссылкой на "Донецктеплокоммунэнерго".
Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В городской администрации отметили, что проведение отопительного сезона 2026–2027 годов невозможно из-за критических повреждений объектов, обеспечивающих подачу воды, электроэнергии и тепла, а также из-за постоянного приближения боевых действий.
В связи с ситуацией с безопасностью Центр обслуживания клиентов производственного подразделения "Дружковкатеплосеть" приостановил личный прием посетителей, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.
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