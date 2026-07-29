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Новости Фото Атака РФ по Дружковке
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В Дружковке без воды, света и газа остаются 4 тысячи человек: город в 15 км от "серой зоны". ФОТОрепортаж

В прифронтовой Дружковке в Донецкой области около четырех тысяч человек остаются без воды, электричества и газа. Город ежедневно подвергается российским обстрелам и находится менее чем в 15 километрах от "серой зоны".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила, военные обнародовали фотографии, которые показывают нынешнее состояние Дружковки после постоянных атак российской армии.

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На снимках видны многоэтажные дома с выбитыми окнами и выгоревшими квартирами. Улицы и дворы перегорожены колючей проволокой и защитными сетками, а вдоль дорог стоят сожженные автомобили и поваленные взрывами деревья.

По информации военных, несмотря на постоянную опасность, в городе до сих пор остаются около четырех тысяч местных жителей. Они вынуждены выживать без основных коммунальных услуг, поскольку водо-, газо- и электроснабжение отсутствуют.

В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа
В Дружковке в Донецкой области 4 тысячи жителей остались без воды, света и газа

По данным аналитического проекта DeepState, Дружковка расположена менее чем в 15 километрах от "серой зоны", что делает город одним из ближайших к линии активных боевых действий населенных пунктов Донецкой области.

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Автор: 

Газ (10350) Донецкая область (12932) вода (974) отключение света (826) Краматорский район (1376) Дружковка (194)
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