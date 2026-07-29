У Дружківці без води, світла і газу залишаються 4 тисячі людей: місто за 15 км від сірої зони. ФОТОрепортаж

У прифронтовій Дружківці на Донеччині близько чотирьох тисяч людей залишаються без води, електропостачання та газу. Місто щодня зазнає російських обстрілів і перебуває менш ніж за 15 кілометрів від сірої зони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила, військові оприлюднили фотографії, які показують нинішній стан Дружківки після постійних атак російської армії.

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На знімках видно багатоповерхові будинки з вибитими вікнами та вигорілими квартирами. Вулиці й подвір'я перегороджені колючим дротом і захисними сітками, а вздовж доріг стоять спалені автомобілі та повалені вибухами дерева.

За інформацією військових, попри постійну небезпеку, у місті досі залишаються близько чотирьох тисяч місцевих жителів. Вони змушені виживати без основних комунальних послуг, оскільки водо-, газо- та електропостачання відсутні.

































За даними аналітичного проєкту DeepState, Дружківка розташована менш ніж за 15 кілометрів від сірої зони, що робить місто одним із найближчих до лінії активних бойових дій населених пунктів Донеччини.

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