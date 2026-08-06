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Новини Ситуація на Донеччині
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У Дружківці скасували опалювальний сезон через наближення фронту, - МВА

У Дружківці не буде опалювального сезону через бойові дії

У Дружківці на Донеччині цьогоріч не проводитимуть опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили через наближення фронту, руйнування критичної інфраструктури та включення громади до зони активних бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації з посиланням на "Донецьктеплокомуненерго".

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Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У міській адміністрації зазначили, що проведення опалювального сезону 2026–2027 років є неможливим через критичні пошкодження об'єктів, які забезпечують подачу води, електроенергії та тепла, а також через постійне наближення бойових дій.

У зв'язку з безпековою ситуацією Центр обслуговування клієнтів виробничого підрозділу "Дружківкатепломережа" припинив особистий прийом відвідувачів, щоб убезпечити працівників.

Також читайте: У Дружківці без води, світла і газу залишаються 4 тисячі людей: місто за 15 км від сірої зони. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (11620) бойові дії (6288) опалювальний сезон (765) Краматорський район (1410) Дружківка (200)
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Топ коментарі
+6
Бруківку поклали, клумби посадили? Значить будуть здавати.
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06.08.2026 14:35 Відповісти
+4
Не забудьте тільки, платіжки за комуналку нарахувати....
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06.08.2026 15:39 Відповісти
+3
не забудьте в системі воду на зиму залишити, на випадок, якщо не вдасться утримати...
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06.08.2026 14:31 Відповісти

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