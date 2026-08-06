У Дружківці скасували опалювальний сезон через наближення фронту, - МВА

У Дружківці на Донеччині цьогоріч не проводитимуть опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили через наближення фронту, руйнування критичної інфраструктури та включення громади до зони активних бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації з посиланням на "Донецьктеплокомуненерго".

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Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У міській адміністрації зазначили, що проведення опалювального сезону 2026–2027 років є неможливим через критичні пошкодження об'єктів, які забезпечують подачу води, електроенергії та тепла, а також через постійне наближення бойових дій.

У зв'язку з безпековою ситуацією Центр обслуговування клієнтів виробничого підрозділу "Дружківкатепломережа" припинив особистий прийом відвідувачів, щоб убезпечити працівників.

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