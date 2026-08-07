Через загострення ситуації в Краматорську зупиняє роботу станція переливання крові, - МВА

У Краматорську з 10 серпня тимчасово призупиняє роботу станція переливання крові. Через загострення безпекової ситуації заклад більше не прийматиме донорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У міськраді пояснили, що таке рішення ухвалили, аби убезпечити працівників станції та її відвідувачів на тлі погіршення безпекової ситуації.

На станції подякували всім донорам, які протягом цього часу здавали кров і допомагали рятувати життя.

"Щиро дякуємо всім донорам та мешканцям Краматорська, які своєю небайдужістю, добротою та готовністю допомагати рятували людські життя. Ваша безпека – безцінна", – йдеться у повідомленні.

Також слова вдячності висловили колективу станції переливання крові, який продовжував працювати в умовах війни. У закладі зазначили, що сподіваються відновити роботу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Читайте: У Дружківці скасували опалювальний сезон через наближення фронту, - МВА