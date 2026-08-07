233 боєзіткнення за добу: Найінтенсивніші бої тривали на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 233 бойові зіткнення. Найзапекліші бої тривали на Покровському, Костянтинівському та Південно-Слобожанському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Обстріли України

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 308 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10621 дрон-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинувши шість авіабомб, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Дворічанське, Западне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Гоптівка, Вільча, Волохівка, Шев’яківка, Хатнє.

На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки ворога в бік Ківшарівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районі Ямполя та в бік населених пунктів Озерне, Новоселівка й Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах Привілля, Никифорівки та в бік Малинівки й Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Довга Балка, Степанівка.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік населеного пункту Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили десять атак у бік населених пунктів Рівне, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне.На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, шість артилерійських систем та 18 районів зосередження живої сили противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1210 осіб. Також знешкоджено один танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1589 безпілотних літальних апаратів, 386 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога.