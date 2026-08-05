Росіяни маскують міни під дитячі речі, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних

Російські окупанти на Костянтинівському напрямку застосовують дистанційне мінування, маскуючи вибухівку під дитячі речі та інші предмети, щоб завдати якомога більше шкоди мирним жителям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів командир роти домедичної допомоги бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції майор поліції Сергій Богдан.

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Міни ховають у речах, які можуть зацікавити людей

За словами військового, російські підрозділи використовують підступні способи мінування, розраховуючи насамперед на цивільне населення.

"Мінування вони взагалі роблять дуже нечесним способом: маскують його або дитячими речами, різні такі видумки роблять, де не видно, що то є мінування", – зазначив Сергій Богдан.

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Військові закликають нічого не підбирати

Військовий наголосив, що цивільні можуть не здогадуватися про небезпеку та підійти до замінованого предмета.

"Люди звичайні, які можуть побачити, можуть підійти, підібрати її і підірватися. Військові то вже обізнані, що нічого не треба брати, от цивільні ще можуть підняти і підірватися", – пояснив він.

Військові закликають жителів прифронтових районів не торкатися будь-яких підозрілих або залишених без нагляду предметів і негайно повідомляти про них відповідні служби.

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