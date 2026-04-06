З початку вторгнення РФ 1 431 людина постраждала від мін. Найчастіше травмуються фермери. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні через міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждала 1 431 людина, серед них 147 дітей. Найчастіше травм зазнають фермери, працівники критичної інфраструктури, пенсіонери та учні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скільки людей постраждало від мін

Станом на 01.04.2026 від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 431 особа, з яких діти – 147, дорослі – 1 284.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали скидати нові міни "Пряник" із БпЛА. ФОТОрепортаж

Представники професій, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних предметів:

фермери - 260 осіб;

безробітні - 165 осіб;

пенсіонери - 141 особа;

працівники критичної інфраструктури – 144 особи;

водії - 91 особа;

учні - 139 осіб.

Як зазначається, правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення російською федерацією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на російських мінах.

Читайте: РФ відповідальна за міни в Чорному морі, - міноборони Румунії

Як допомагає база даних

Відповідна база даних та інтерактивна мапа допомагає урядовим та гуманітарним організаціям проводити в небезпечних регіонах інформування населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, а також надавати допомогу постраждалим від мінно-вибухових травм.

"Так, за період з 2023 по 2026 рр. завдяки базі даних Національного органу з питань протимінної діяльності 180 постраждалих від мінних інцидентів отримали допомогу на понад 3,2 млн грн, що включало в себе покриття витрат на лікування, реабілітацію, засоби з дистанційного навчання та праці для осіб з мінно-вибуховими травмами", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Тракторист наїхав на міну на Чернігівщині, - ОВА

Нагадаємо, у 2024 році Україна посіла четверте місце у світі за кількістю жертв від мін, зокрема постраждали 293 людини.