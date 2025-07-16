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Тракторист наїхав на міну на Чернігівщині, - ОВА

На Чернігівщині трактор наїхав на міну (фото ілюстративне)

На прикордонні Новгород-Сіверщини 30-річний чоловік трактором наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму. Зараз він перебуває в лікарні в тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу.

Читайте: Рашисти скинули вибухівку на село на Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТО

Автор: 

міна (391) Чернігівська область (981) Новгород-Сіверський район (32)


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