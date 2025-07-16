Тракторист наїхав на міну на Чернігівщині, - ОВА
На прикордонні Новгород-Сіверщини 30-річний чоловік трактором наїхав на вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік отримав мінно-вибухову травму. Зараз він перебуває в лікарні в тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу.
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