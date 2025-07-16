Тракторист наехал на мину на Черниговщине, - ОГА
На пограничье Новгород-Северщины 30-летний мужчина трактором наехал на взрывоопасный предмет.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина получил минно-взрывную травму. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.
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