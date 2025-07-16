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Тракторист наехал на мину на Черниговщине, - ОГА

В Черниговской области трактор наехал на мину (фото иллюстративное)

На пограничье Новгород-Северщины 30-летний мужчина трактором наехал на взрывоопасный предмет.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина получил минно-взрывную травму. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.

Читайте: Рашисты сбросили взрывчатку на село на Черниговщине: ранен мужчина. ФОТО

Автор: 

мина (322) Черниговская область (1205) Новгород-Северский район (31)


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