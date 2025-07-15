Рашисты сбросили взрывчатку на село в Черниговской области: ранен мужчина. ФОТО
Войска РФ сбросили взрывчатку с дрона в приграничном селе Новгород-Северской громады на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ранения получил 51-летний гражданский мужчина.
"Он как раз вышел во двор, когда прилетел дрон", - пояснил глава области.
Раненого госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.
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роман #583809
показать весь комментарий15.07.2025 13:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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