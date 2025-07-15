Рашисты сбросили взрывчатку на село в Черниговской области: ранен мужчина. ФОТО

Войска РФ сбросили взрывчатку с дрона в приграничном селе Новгород-Северской громады на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ранения получил 51-летний гражданский мужчина.

"Он как раз вышел во двор, когда прилетел дрон", - пояснил глава области.

Раненого госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.