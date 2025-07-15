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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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Рашисти скинули вибухівку на село на Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТО

Війська РФ скинули вибухівку з дрона у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поранень зазнав 51-річний цивільний чоловік.

поранений чоловік на Чернігівщині

"Він якраз вийшов на подвірʼя, коли прилетів дрон", - пояснив очільник області.

Пораненого ушпиталили. Він перебуває під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості.

Автор: 

обстріл (29863) Чернігівська область (978) Новгород-Сіверський район (30) Новгород-Сіверський (4)


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з такою пикою мусар може без їжі на нулі сидіти пару тижнів .
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15.07.2025 13:56 Відповісти
 
 