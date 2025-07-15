Рашисти скинули вибухівку на село на Чернігівщині: поранено чоловіка. ФОТО

Війська РФ скинули вибухівку з дрона у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поранень зазнав 51-річний цивільний чоловік.

"Він якраз вийшов на подвірʼя, коли прилетів дрон", - пояснив очільник області.

Пораненого ушпиталили. Він перебуває під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості.