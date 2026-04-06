С начала вторжения РФ 1 431 человек пострадал от мин. Чаще всего травмируются фермеры. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения России в Украину от мин и взрывоопасных пережитков войны пострадало 1 431 человек, в том числе 147 детей. Чаще всего травмы получают фермеры, работники критически важной инфраструктуры, пенсионеры и школьники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.
Сколько людей пострадало от мин
- По состоянию на 01.04.2026 с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1 431 человек, из которых дети – 147, взрослые – 1 284.
Представители профессий, которые больше всего пострадали от взрывоопасных предметов:
- фермеры – 260 человек;
- безработные – 165 человек;
- пенсионеры – 141 человек;
- работники критической инфраструктуры – 144 человека;
- водители – 91 человек;
- ученики – 139 человек.
Как отмечается, правоохранительные органы Украины открывают уголовные производства по факту нарушения Российской Федерацией правил и обычаев ведения войны в связи с каждым подрывом среди украинского гражданского населения на российских минах.
Как помогает база данных
Соответствующая база данных и интерактивная карта помогает правительственным и гуманитарным организациям проводить в опасных регионах информирование населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, а также оказывать помощь пострадавшим от минно-взрывных травм.
"Так, за период с 2023 по 2026 гг. благодаря базе данных Национального органа по вопросам противоминной деятельности 180 пострадавших от минных инцидентов получили помощь на сумму более 3,2 млн грн, что включало в себя покрытие расходов на лечение, реабилитацию, средства дистанционного обучения и труда для лиц с минно-взрывными травмами", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2024 году Украина заняла четвертое место в мире по количеству жертв мин, в частности, пострадали 293 человека.
