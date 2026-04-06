С начала вторжения РФ 1 431 человек пострадал от мин. Чаще всего травмируются фермеры. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину от мин и взрывоопасных пережитков войны пострадало 1 431 человек, в том числе 147 детей. Чаще всего травмы получают фермеры, работники критически важной инфраструктуры, пенсионеры и школьники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Сколько людей пострадало от мин

По состоянию на 01.04.2026 с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1 431 человек, из которых дети – 147, взрослые – 1 284.

Представители профессий, которые больше всего пострадали от взрывоопасных предметов:

фермеры – 260 человек;

безработные – 165 человек;

пенсионеры – 141 человек;

работники критической инфраструктуры – 144 человека;

водители – 91 человек;

ученики – 139 человек.

Как отмечается, правоохранительные органы Украины открывают уголовные производства по факту нарушения Российской Федерацией правил и обычаев ведения войны в связи с каждым подрывом среди украинского гражданского населения на российских минах.

Как помогает база данных

Соответствующая база данных и интерактивная карта помогает правительственным и гуманитарным организациям проводить в опасных регионах информирование населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, а также оказывать помощь пострадавшим от минно-взрывных травм.

"Так, за период с 2023 по 2026 гг. благодаря базе данных Национального органа по вопросам противоминной деятельности 180 пострадавших от минных инцидентов получили помощь на сумму более 3,2 млн грн, что включало в себя покрытие расходов на лечение, реабилитацию, средства дистанционного обучения и труда для лиц с минно-взрывными травмами", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2024 году Украина заняла четвертое место в мире по количеству жертв мин, в частности, пострадали 293 человека.