Россияне маскируют мины под детские вещи, чтобы увеличить количество жертв среди гражданского населения
Российские оккупанты на Константиновском направлении применяют дистанционное минирование, маскируя взрывчатку под детские вещи и другие предметы, чтобы нанести как можно больший ущерб мирным жителям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" рассказал командир роты домедицинской помощи бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции майор полиции Сергей Богдан.
Мины прячут в вещах, которые могут заинтересовать людей
По словам военного, российские подразделения используют коварные способы минирования, рассчитывая прежде всего на гражданское население.
"Минирование они вообще проводят очень коварным способом: маскируют его под детские вещи, придумывают разные уловки, чтобы не было видно, что это мина", - отметил Сергей Богдан.
Военные призывают ничего не подбирать
Военный подчеркнул, что гражданские лица могут не догадываться об опасности и подойти к заминированному предмету.
"Обычные люди, которые могут это увидеть, могут подойти, поднять и подорваться. Военные уже знают, что ничего не нужно брать, а вот гражданские еще могут поднять и подорваться", - пояснил он.
Военные призывают жителей прифронтовых районов не прикасаться к любым подозрительным или оставленным без присмотра предметам и немедленно сообщать о них в соответствующие службы.
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