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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 455 420 осіб (+1 210 за добу), 12 247 танків, 47 522 артсистеми, 25 098 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 455 420 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 455 420 (+1 210) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 247 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.
  • артилерійських систем – 47 522 (+67) од.
  • РСЗВ – 2 008 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 550 (+3) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 131 068 (+386) од.
  • спеціальна техніка – 4 502 (+6) од.

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Втарти російських окупантів

Автор: 

армія рф (22046) Генштаб ЗС (8844) ліквідація (4555) знищення (10799)
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Топ коментарі
+23
Минув 4552! день москальсько-української війни.
490 одиниць знищеної техніки та 1210!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, спецтехніка, арта та логістика файно, ППО супер.
Спецтехніка перевалила за 4 500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 455 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.
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07.08.2026 06:57 Відповісти
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.08.2026 07:06 Відповісти
+12
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07.08.2026 06:58 Відповісти

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