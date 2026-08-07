Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 455 420 осіб (+1 210 за добу), 12 247 танків, 47 522 артсистеми, 25 098 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 455 420 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 455 420 (+1 210) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 247 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 098 (+11) од.
- артилерійських систем – 47 522 (+67) од.
- РСЗВ – 2 008 (+2) од.
- засоби ППО – 1 550 (+3) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 152 (+14) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 447 855 (+1 589) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 131 068 (+386) од.
- спеціальна техніка – 4 502 (+6) од.
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490 одиниць знищеної техніки та 1210!! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, спецтехніка, арта та логістика файно, ППО супер.
Спецтехніка перевалила за 4 500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 455 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.