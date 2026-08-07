На фронті відбулося 170 зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби 6 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Інтенсивність боїв і масовані удари

Російські війська завдали одного ракетного удару та здійснили 54 авіаційні удари із застосуванням 179 керованих авіабомб. Також противник використав 6779 дронів-камікадзе та провів 2116 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 170 бойових зіткнень", – повідомили у Генштабі.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано одне боєзіткнення та 40 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів атакував позиції українських підрозділів у районах низки населених пунктів.

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Де точилися найзапекліші бої

На Покровському напрямку зафіксовано 23 атаки. Противник намагався просунутися у районах кількох населених пунктів, частина боєзіткнень триває. За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 31 окупанта та 8 поранено, знищено техніку, склади і укриття.

По 15 атак відбулося на Слов’янському та Костянтинівському напрямках. На Лиманському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано по шість боїв, на Краматорському – чотири, на Куп’янському та Олександрівському – по два.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення, а на Придніпровському напрямку наступальних дій не зафіксовано. На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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